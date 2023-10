Giornate del FAI. Sabato e domenica quattro percorsi

Un fine settimana per riscoprire il patrimonio culturale della provincia, per esplorare e valorizzare alcune perle del nostro territorio grazie alle Giornate FAI d’Autunno che si terranno sabato e domenica a livello nazionale. In occasione dell’evento che il FAI dedica, da 12 anni, al patrimonio culturale e paesaggistico italiano sarà infatti possibile visitare e apprezzare siti, palazzi, musei e molto altro

La Delegazione FAI di Lucca, con l’obiettivo di valorizzare luoghi, opere e monumenti, ha predisposto quattro percorsi culturali in quattro differenti zone della provincia: la Gipsoteca di Lucca, il Castello di Nozzano, la Rocca di Borgo a Mozzano e il Museo e la Pieve di San Cassiano in Controne. "Una bellissima iniziativa e sinergia che realizziamo con i luoghi provinciali per un finesettimana denso in cui si mettono in risalto luoghi che tutti possiamo riscoprire, lucchesi e turisti – ha commentato l’assessore alla cultura Mia Pisano -".

I visitatori, organizzati in gruppi di 25-30 persone, saranno accompagnati attraverso percorsi inediti appositamente studiati e che non mancheranno di coinvolgere anche gli studenti delle scuole medie e superiori locali. "Il progetto punta a coinvolgere i ragazzi e gli studenti come apprendisti ciceroni – ci spiega Lucilla Benvenuti, capo delegazione del FAI di Lucca e Provincia -, in particolare la Gipsoteca dell’ex istituto d’arte Passaglia verrà mostrata grazie ai ragazzi della scuola, inoltre, saranno presenti anche i ragazzi del museo musicale che suoneranno dei pezzi alla fine di ogni percorso, unendo arte e musica".

Arte e musica è un binomio che si ripeterà in contemporanea al Castello di Nozzano, un posto unico che si è conservato in ottime condizioni attraverso i secoli e in cui sabato, ad accompagnare i visitatori, ci saranno i ragazzi delle scuole medie che faranno una piccola recita di teatro sul castello, il tutto con la presenza della banda di Nozzano. Gli eventi in programma non riguarderanno soltanto il comune di Lucca, ma anche la Mediavalle con Rocca di Borgo a Mozzano, in cui sarà possibile visitare la Rocca, al cui interno è presente anche un museo di arte e mestieri, e la chiesa del paese dove è conservata una copia della Sindone. Infine, San Cassiano di Controne dove un piccolo museo ospita il gruppo equestre del San Martino a cavallo, un gruppo ligneo dell’Angelo Annunciante e della Madonna Annunciata e un bacino ceramico di arte islamica.

Il FAI svolge una fondamentale attività di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico grazie al contributo di molti volontari che dedicano quotidianamente tempo ed energia a questa fondamentale missione. Proprio per supportare questa attività il contributo minimo per partecipare richiesto è di 5 euro, inoltre, sarà possibile sottoscrivere la tessera Fai con uno sconto del 25%. Gli orari di visita sono: Gipsoteca 14-18 sabato e 9.30-12 e 14-18 la domenica, Castello di Nozzano 9.30-12 e 14-16.30 sabato e 9.30-12 e 14-18 domenica, Rocca di Borgo a Mozzano 9.30-12 e 14-17 sabato e domenica e Pieve di San Cassiano in Controne domenica dalle 10 alle 16.30.

Andrea Falaschi