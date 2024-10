Giornata trekking urbano “Natura ad arte“ sulle Mura

Insieme, a passo lento, riconoscere i luoghi di sempre e scoprire quanto ancora hanno di non svelato per bellezze artistiche e naturali. Il tema di questa XXI edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano è memoria, artificio, paesaggio, con percorsi ed iniziative che celebrano la “trasformazione di un territorio con la conoscenza umana e la conservazione della memoria identitaria”, esplorando “l’artificio architettonico ed artistico in sintonia con gli elementi naturali, segni identitari di una città”. “Natura ad Arte: dalle Mura di Lucca all’Orto botanico“ dà appuntamento a tutti il 27 ottobre alle 11 per una passeggiata sopra e sotto le Mura di Lucca, fino all’Orto botanico, un piccolo angolo verde nel cuore del centro storico. Due luoghi preziosi e amati, testimoni di secoli di storia, arte, natura e portavoce di temi attuali quali la sostenibilità, la tutela della biodiversità, l’indissolubile rapporto tra essere umano e mondo vegetale.

Il lungo viale alberato delle Mura rinascimentali, che gira tutto intorno al centro della città, è una passeggiata panoramica con scorci meravigliosi su monumenti, chiese e palazzi, ed un percorso botanico da scoprire passo dopo passo, tra il continuo mutare dei colori e dei profumi, quando, in autunno, querce, liriodendri e faggi regalano lo spettacolo di un irresistibile foliage. Sotto le Mura, la meraviglia continua nei sotterranei dei baluardi, in gallerie, angoli e passaggi segreti, un tempo utilizzati per riporre cannoni e armi, oggi luoghi straordinari da “riscoprire”. Infine l’Orto botanico, custode di un patrimonio storico-scientifico e architettonico che mantiene gran parte delle strutture ottocentesche: l’arboreto con gli alberi secolari dall’aspetto monumentale, tra cui lo straordinario Ginkgo biloba dalla chioma autunnale giallo-oro, la Montagnola con la flora autoctona delle vicine montagne, il leggendario laghetto, la scuola botanica con la raccolta di piante medicinali, le serre, la biblioteca e il museo “Cesare Bicchi” con i preziosi erbari.

Il tempo di percorrenza previsto è di due ore per 4 chilometri, il punto di partenza sarà l’Infopoint Mura di Lucca, Castello di Porta San Donato Nuova alle 11. Per informazioni e prenotazioni (richieste): tel. 0583 442213 - [email protected] oppure tel. 0583 583150 - [email protected].