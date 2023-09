Giornata mondiale per il cuore 2023. Test anche per il diabete e epatite C

Venerdì 29 settembre, in occasione della Giornata mondiale per il cuore 2023, alla sede centrale della Croce Verde di Lucca (v.le Castracani 468D) si terrà una serie di

incontri e visite all’insegna della prevenzione, organizzata dal sodalizio in collaborazione con Acat Lucca, Associazione Amici del Cuore di Lucca e Associazione Lucchese

Diabetici. Su due turni, uno mattutino (dalle 9 alle 12.30) e uno pomeridiano (dalle 14.30 alle 17), sarà possibile ottenere una consulenza diabetologica offerta dall’Associazione Lucchese Diabetici; Acat Lucca fornirà consigli e indicazioni relativi alla sicurezza stradale, mentre la Croce Verde di Lucca effettuerà screening gratuiti per la prevenzione dell’Epatite C e darà dimostrazioni pratiche di come utilizzare un defibrillatore, in caso di malore. Infine, l’Associazione Amici del Cuore di Lucca sarà presente con il proprio CardioCamper, per effettuare elettrocardiogrammi e visite cardiologiche.

La partecipazione è gratuita, ma per la visita cardiologica e per la visita diabetologica è necessaria la prenotazione, effettuabile dal sito www.croceverdelucca.it, anche al numero 335 532 8014, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 17.