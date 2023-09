Giornata di festa alla “De Amicis“. Inaugurata la nuova mensa a servizio delle scuole elementari

Festa alla scuola primaria “De Amicis“ di Fornaci per l’inaugurazione della nuovissima mensa a servizio di questo importante plesso delle scuole elementari barghigiane. Il lavoro, un progetto da circa 900mila euro, è stato il quarto ed ultimo lotto di un’operazione iniziata nel 2009 e che ha visto la delocalizzazione della ex scuola elementare di piazza IV Novembre nell’area dove sorge anche la nuova scuola materna e dove di fatto è stata fondata la nuova cittadella scolastica di Fornaci. In edifici pienamente sicuri e confortevoli da ogni punto di vista.

Questo intervento come detto nei vari interventi, è stato finanziato con fondi del MIUR, del PNRR ed in parte con quelli messi a disposizione anche dal Comune di Barga.

Per l’occasione, assieme ai bambini ed alle bambine della scuola con le loro insegnanti, era presente anche la dirigente scolastica Patrizia Farsetti e tante autorità, a cominciare dalla prima cittadina di Barga, Caterina Campani, i consiglieri regionali Mario Puppa e Valentina Mercanti ed il presidente della Provincia Luca Menesini. Era presente anche l’arciprete di Fornaci don Giovanni Cartoni e buona parte della giunta comunale di Barga a cominciare dal vicesindaco Salotti, fino agli assessori Onesti, Tonini, Giannotti e la consigliera Balducci.

Ad illustrare invece a grandi linee quanto realizzato a Fornaci il progettista ingegner Marco Giovanni Ceccarelli. Tutti gli interventi hanno rimarcato l’importanza di questa opera: una mensa bella e sicura; in locali ampi e confortevoli, ma soprattutto rispondenti alle più stringenti normative antisismiche. I lavori alla nuova mensa dovevano iniziare già nel 2020, ma l’emergenza covid ha complicato le cose ed è stato necessario iniziare l’intervento successivamente. Ora comunque il capitolo finale con la mensa finalmente a disposizione dei ragazzi.

Il progetto cittadella scolastica era partito già nel 2007, quando le relazioni sulla sicurezza della vecchia scuola elementare di piazza IV Novembre imposero di trovare soluzioni alternative per realizzare una scuola sicura a servizio dei bambini della primaria di Fornaci. Da lì tutti i passaggi che hanno visto prima la realizzazione della primaria e della palestra e adesso la mensa a servizio della scuola a completare il tutto. Nel discorso cittadella scolastica è rientrata anche la ricostruzione, dopo la demolizione del vecchio edificio nel 2010, della vicina scuola dell’infanzia. Insieme oggi formano due tra le eccellenze in fatto di sicurezza e di abitabilità tra le scuole del comune di Barga.

