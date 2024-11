Giornata dei giovani. Sguardo al Giubileo, il cammino da S.Anna

All’oratorio di Sant’Anna a Lucca, oggi dalle 17 fino alle 22, si svolgerà la Giornata mondiale della gioventù a livello diocesano. È il primo appuntamento della rinnovata equipe del Servizio di Pastorale Giovanile diretta da don Luigi Angelini. Oltre a testimonianze e laboratori per fasce di età (12-14, 15-17, 18-35) alle 19.15 ci sarà una messa presieduta dal pro-vicario generale don Leonardo Della Nina. "L’appuntamento – spiega don Luigi Angelini –lancerà il cammino dei giovani verso il Giubileo, che dal titolo ci esorta a essere “Pellegrini di speranza” in un mondo dove sembra che il denaro e l’individualismo siano gli unici riferimenti. Inoltre, in questa occasione il vescovo ci invita a portare un piccolo contributo per la popolazione di Valencia, colpita dalla terribile alluvione". Infatti Giulietti, nei giorni scorsi, ha indirizzato questa lettera ai ragazzi e alle ragazze: "Carissimi ragazzi, avete potuto vedere in questi giorni quanto e accaduto alla città di Valencia, dove siamo stati ospitati nel nostro viaggio verso Lisbona (Gmg 2023). La zona della parrocchia di Santiago Apostol – dove abbiamo dormito – e il centro storico che abbiamo visitato non hanno subito danni, ma una vasta area nella periferia sud e stata quasi distrutta dalla furia delle acque, con centinaia di morti e decine di dispersi. Ho scritto al Parroco e all’Arcivescovo per manifestare la nostra vicinanza e anche per offrire ospitalità ai giovani di quella parrocchia in occasione del prossimo Giubileo dei Giovani; credo però che sarebbe molto bello partecipare alla raccolta fondi che e stata attivata per aiutare chi ha perduto la casa, il posto di lavoro, la scuola. Vi propongo quindi che, in occasione della Gmg diocesana che ci vedrà riuniti il 23 novembre prossimo all’Oratorio di S. Anna, ognuno di voi porti un piccolo contributo in denaro, frutto di qualche rinuncia, per poter inviare il nostro aiuto a questi amici che sono stati generosi con noi. Vi ringrazio sin d’ora".