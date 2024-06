Giorgio Vasari a Lucca. Due opere al “Guinigi“

Il Museo Nazionale di Villa Guinigi, in occasione dell’anniversario della morte di Giorgio Vasari (1511-1574), ricorda il grande pittore, architetto e storico dell’arte con una conferenza dal titolo “Vasari e Lucca, Vasari e Lucca”, curata da Chiara Franceschini, professoressa di Storia dell’arte presso la Scuola Imt Alti Studi di Lucca, che si terrà oggi alle 17.

I Musei Nazionali lucchesi espongono al loro interno due opere di Giorgio Vasari: L’Immacolata Concezione, conservata al Museo Nazionale di Villa Guinigi e la Madonna col Bambino, Sant’Anna e San Giovannino (attribuita a Vasari), al Museo di Palazzo Mansi. Il primo, replica un dipinto eseguito dallo stesso Vasari per la committenza di Bindo Altoviti a Santi Apostoli di Firenze nel 1540; la versione lucchese viene eseguita nel 1543 per Biagio Mei e destinata alla cappella privata dei Mei in San Pier Cigoli. L’iconografia complessa, elaborata da teologi e umanisti, si basa sulla fusione di elementi desunti dalla Genesi, dall’Apocalisse e dall’Antico Testamento. Le figure bibliche si accalcano intorno all’albero del peccato originale e il pittore sottolinea la funzione salvifica di Maria che libera dal peccato per mezzo della grazia. Sono presenti inoltre due laterali con San Biagio e Sant’Eustachio.

La seconda opera, esemplata sulla Sacra famiglia Medici (Galleria Palatina di Firenze) di Andrea del Sarto (1486-1531), raffigura la Sacra Famiglia senza la presenza di San Giuseppe, ma con Sant’Anna e San Giovannino.