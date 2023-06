Gioiosa Compagnia Tre serate a teatro promosse da 50&più

1Proseguono senza sosta gli appuntamenti culturali a cura di 50 & Più che nei prossimi giorni organizza tre diverse serata che vedranno la messa in scena della commedia “Il Tacchino” di Georges Feydeau, a cura della Gioiosa Compagnia, gruppo teatrale di 50 & Più. Si comincia domenica 4 al Teatro delle opere parrocchiali di San Cassiano a Vico, per poi proseguire martedì 6 nell’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari e infine chiudere domenica 11 al Teatro Bambi di Coreglia Antelminelli. Il cast, per la regia di Massimo Dal Poggetto, è composto da Enrica Francesconi, Marco Giorgio Marrano, Dino Ferrari Braga, Paolo Angeli, Stefania Ideale Baschieri, Grazia Simi, Angela Bandoni, Elide Losso, Claudio Loria, Maria Norma Mattei e lo stesso Dal Poggetto. Completano la compagnia Monica Milianti – scene e costumi; Erika Bernardi – trucco; Giorgio Fontanini – consolle; Paola Giannini – direttrice di scena; Patrizia Di Natale – aiuto regia. “Si tratta di una vaudeville – spiega Dal Poggetto -, commedia brillante in tre atti dove il susseguirsi di vicende, colpi di scena, peripezie, gelosie, tradimenti, equivoci, scontri, fughe e aggrovigliati intrecci determinano grande ilarità e prendono ironicamente in giro l’ipocrisia della società borghese di inizio novecento”. Appuntamento ogni sera alle 21, ingresso a offerta libera.