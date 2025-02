Giannoni eletto coordinatore comunale di Fd’I

BORGO A MOZZANOIl Circolo di Fratelli d’Italia di Borgo a Mozzano ha un nuovo coordinatore comunale, Massimo Giannoni.L’elezione è avvenuta all’unanimità al termine del congresso comunale che si è tenuto nei giorni scorsi ed al quale hanno partecipato, oltre agli iscritti del circolo, il vice coordinatore Regionale FDI, Diego Petrucci, il capogruppo in consiglio regionale FDI, Vittorio Fantozzi e il coordinatore provinciale, Riccardo Giannoni. Tra i presenti anche Gabriele Brunini, ex sindaco di Borgo a Mozzano. "Fratelli d’Italia riprende finalmente vita anche a Borgo a Mozzano – spiega il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni – I congressi, come ho già avuto modo di dire, sono un’occasione importante proprio per rafforzare il radicamento e l’azione sul territorio del partito ed auguro per questo buon lavoro a Massimo Giannoni per l’impegno di questi anni da militante ed il lavoro che potrà mettere in campo insieme agli iscritti e simpatizzanti di Borgo a Mozzano". "Vorrei ringraziare tutti – sottolinea il neo coordinatore comunale Massimo Giannoni – per la fiducia che mi è stata riconosciuta. Confidiamo di lavorare da subito per incrementare il numero di iscritti, puntando soprattutto al coinvolgimento dei giovani e di chi nel tempo si è allontanato dall’impegno politico diretto. Ma prima di tutto intensificheremo la nostra attività sul territorio, perché sia tangibile la presenza di Fratelli d’Italia e perché i cittadini vedano in noi un punto di riferimento al quale affidarsi".