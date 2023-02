Giannino Distribuzione, il proprietario: "Vado via, ma i miei dipendenti rimangono"

Pierpaolo Viti, titolare della storica azienda di abbigliamento e tessile all’ingrosso, G

Altopascio, 12 febbraio 2023 - Una storica azienda di Altopascio, la Giannino Distribuzione, nata nel 1902, fatturato tra i 45 e i 50 milioni di euro, leader in Italia nel settore ingrosso abbigliamento e tessile, cambia proprietà. La capofila è nella cittadina del Tau, ma ci sono pure le filiali di Firenze, Parma e Perugia. Creata una new.co, con il 51% che passa all’azienda Prati srl di Forlì, il 100% dal 2024. Tra le condizioni poste, la conservazione del posto per tutti gli addetti, qualsiasi livello o mansione svolgano. Questo però è diventato il piano B. Quello che è andato in porto. Sì, perché il titolare attuale, Pierpaolo Viti, ha provato a regalare tutto ai suoi dipendenti i quali ci hanno pensato per due anni e poi hanno declinato la generosissima offerta. Il motivo? L’ansia, lo stress, la preoccupazione di non riuscire a far funzionare l’impresa nel migliore dei modi, non avendo esperienza. Dottor Viti, in una fase socio-economica di contrasti e di vertenze nel mondo industriale, questa esperienza è senza dubbio rara, come si sono create le condizioni per questa sintonia con i dipendenti? "E’ semplice, sono come miei figli, persone che lavorano qua da tempo o giovani volenterosi che...