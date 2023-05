Giani e Mazzeo "Urge una svolta culturale"

Il cordoglio per la tragedia di Minucciano arriva anche dalla Regione Toscana. "Un altro morto di lavoro e un’altra tragedia in cava. Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia della vittima e ai lavoratori suoi colleghi. - commenta il presidente Eugenio Giani -. Ancora una volta siamo a richiamare l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza a tutela del lavoro". "Non è accettabile morire sul luogo di lavoro, che dovrebbe garantire dignità e sicurezza. È l’ennesimo di una catena intollerabile, contro la quale servono risposte della politica e delle categorie datoriali - ha detto il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo -. "Contro questa strage silenziosa serve una svolta culturale, che coinvolga tutti e riporti dentro al dibattito politico e sociale la centralità della sicurezza sul lavoro. Alla sua famiglia, ai suoi amici e alla comunità della Garfagnana esprimo la vicinanza di tutta l’assemblea legislativa toscana".