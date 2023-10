Giacomo Tosi (Barsanti) si è dimesso: al suo posto entra Simi o Lucatelli

1Il consigliere comunale Giacomo Tosi (foto), eletto nella lista “Centrodestra per Barsanti“, si è dimesso per “motivi strettamente personali“ dalla carica che ricopriva appunto da poco più di un anno. Al suo posto dovrebbe subentrare nell’assise di palazzo Santini uno dei non primi eletti della maggioranza: Lorenzo Lucatelli o Gino Simi, sempre di “Centrodestra per Barsanti“.