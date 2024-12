GhiviBorgo, dura trasferta a Foligno. Ma in cerca di un immediato riscatto

Dopo avere analizzato con cura gli errori commessi nelle ultime due partite, nelle quali sono arrivate altrettante sconfitte e, soprattutto, dove sono state subite troppe reti, il GhiviBorgo affronta una trasferta difficilissima, al cospetto del Fulgens Foligno, attuale terza forza del campionato. Contro la formazione umbra i ragazzi di Tommaso Bellazzini cercano un pronto riscatto, sia nel risultato, aspetto sempre fondamentale, che nella prestazione, che è venuta a mancare, in particolare quindici giorni fa a San Giovanni Valdarno, mentre nella gara interna col Follonica Gavorrano sono stati gli episodi, ed i troppi errori individuali, ad indirizzare la partita verso un bruciante stop interno.

Detto questo, il gruppo appare solido e pronto a dimostrare sul campo il proprio valore, anche se l’avversario è di quelli tosti, in salute e reduce dal pesante blitz di Orvieto, che gli ha permesso di scavalcare proprio il Ghivi, scivolato ora in quarta posizione, fermo a quota 22, a due lunghezze dalla compagine biancoazzurra. Fulgens Foligno dunque molto temibile, con un ottimo reparto avanzato ed una difesa piuttosto solida, tanto per capire le sue caratteristiche, contro cui è necessaria una prova senza sbavature, per ritrovarsi e tornare a casa con maggiori certezze. Trainer Bellazzini (nella foto) recupera il difensore Lopez Petruzzi, che ha scontato un turno di squalifica e, a parte il lungodegente Bassano, ancora fermo per infortunio, ha l’intero organico a disposizione. Non si registrano infatti infortuni, salvo defezioni dell’ultim’ora, con uno schieramento che potrebbe tornare ad essere quello visto tre settimane fa.

Proviamo a ipotizzare il probabile "undici" iniziale che calerà allo stadio "Enzo Blasone" di Foligno (3-2-4-1): Bonifacio (2006) fra i pali, Conti, Lopez Petruzzi e Bura (2004) a comporre la linea difensiva, Simonetta (2006) e Barbera in mediana, Giannini esterno basso a destra, Nottoli e Noccioli sulla tre-quarti, Vari esterno alto a sinistra, bomber Gori (2004) centravanti (otto centri finora per lui). Possibili alternative: il 2006 Russo per la difesa e Campani per il centrocampo, staremo a vedere. Calcio d’inizio alle ore 14.30.

Flavio Berlingacci