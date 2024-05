Gesam Reti da record. Bilancio in crescita per i ricavi e gli utili. Dividendi: più 50%

Crescita record e dividendi straordinari per Gesam Reti. Presentato il bilancio del 2023, grande soddisfazione per i risultati ottenuti. E’ stato presentato ieri mattina il bilancio 2023 di Gesam Reti spa, da Marco Agnitti, presidente di Gesam Reti, Mario Pardini, sindaco di Lucca (nella foto di Alcide) e Fabio Vantaggiato, direttore generale di Gesam Reti, evidenziando una crescita significativa sia nei ricavi che negli utili. Questi risultati positivi hanno permesso alla società di aumentare del 50% il dividendo distribuito al Comune di Lucca, azionista di maggioranza.

Alla chiusura del bilancio 2022, Gesam Reti aveva distribuito un dividendo di 764.947 euro. Per il 2023, il dividendo ha invece raggiunto 1 milione e 146 mila euro, con ulteriori 800 mila euro distribuiti agli altri soci. L’azienda ha chiuso il bilancio con un utile di 2,7 milioni di euro e ricavi per 12,5 milioni di euro. L’EBITDA è cresciuto da 7,4 a 7,7 milioni di euro, mentre l’EBIT ha registrato un aumento del 22,96%. Nonostante la difficile congiuntura internazionale, caratterizzata da alti costi delle materie prime e crescenti tassi d’interesse, GESAM Reti ha investito oltre 4,2 milioni di euro sul territorio. Di questi, 1,9 milioni di euro sono stati destinati a manutenzioni straordinarie e oltre 2,2 milioni di euro a nuove estensioni e impianti, tra cui il completamento della campagna di sostituzione dei vecchi contatori con quelli digitali.

"Sono molto soddisfatto del lavoro dell’azienda e di tutti i suoi dipendenti e collaboratori - ha dichiarato il presidente Marco Agnitti - nel corso del 2023, Gesam Reti ha centrato pienamente gli obiettivi assegnati dall’amministrazione comunale nel DUP 2023/2025, tra cui l’acquisizione di due proposte di alleanza strategica da soggetti industriali autorevoli". Guardando al futuro, Agnitti ha sottolineato l’importanza di coniugare un’alta qualità del servizio con uno sviluppo sostenibile e innovativo. Il DUP 2023-25 del Comune di Lucca prevede la riqualificazione della società nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, affiancando al core-business della distribuzione del gas nuove attività strategiche.

"E’ importante rimarcare la nostra vicinanza alla Gesam. - ha dichiarato il sindaco Pardini - una soddisfazione per il comune di Lucca, che va oltre i numeri e i risultati". Nel 2024, GESAM Reti celebra il suo 50° anniversario. Costituita nel 1973 dal Comune di Lucca, l’azienda iniziò le sue attività il 1° gennaio 1974 come Municipalizzata Gas Servizi ed Affini. Trasformatasi in società per azioni nel 1995, Gesam Spa ha poi visto ulteriori evoluzioni, adeguandosi alle normative del Decreto Letta del 2002 e concentrandosi sulla distribuzione del gas dal 2018.

Oggi le partecipazioni in Gesam Reti sono così suddivise: Lucca Holding Spa detiene il 56,71%, Toscana Energia Spa il 42,96%, e il Comune di Capannori lo 0,33%. Il 2024 rappresenta un anno cruciale per Gesam Reti, impegnata nello sviluppo di strategie aziendali innovative e sostenibili, mirando a creare valore per il territorio e garantendo l’accesso a servizi energetici di alta qualità per la collettività.

Rebecca Graziano