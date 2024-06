Gesam Gas & Luce continua a crescere due sportelli in più

Gesam Gas & Luce continua a crescere e inaugura due nuovi sportelli, a Camaiore in Piazza XXIX Maggio, 5 e a Cascina, in Via Tosco Romagnola Est, 133 aumentando la vicinanza alla clientela, investendo sul territorio e offrendo soluzioni energetiche sempre più personalizzate. Lo storico fornitore di Gas, Energia Elettrica e Sistemi di efficientamento energetico (Caldaie, Climatizzatori, Pompe di calore e Pannelli fotovoltaici) della provincia di Lucca (da 60 anni) rafforza così il proprio servizio nei confronti dell’utenza. Così diventano dodici i presidi fisici di Gesam Gas & Luce.