Geronimo e Johnny in sfida per la finalissima Il premio? Una famiglia

1Due semifinalisti per il contest di Randa Joe. Sono Geronimo e Johnny i più votati in questi mesi di presentazione degli ospiti del Canile di Pontetetto, adibiti all’adozione con - in aggiunta - gli ospiti dei rifugi privati gestiti dalle associazioni del territorio. Conquistare il titolo di Randa Joe 2023 significherà per uno di loro vincere il premio più ambito: una famiglia. E’ possibile adottare anche “in corsa” scrivendo a [email protected]