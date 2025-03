Gelato buono e sostenibile. Premio a Piero Pacini

La sostenibilità premia l’eccellenza artigianale. I Gelati di Piero, storica gelateria fondata da Piero Pacini, è stata riconosciuta come esempio virtuoso nell’ambito dell’iniziativa Progettiamo Sostenibile, promossa da Intesa Sanpaolo.

Il progetto, giunto alla seconda edizione, valorizza le piccole imprese italiane che si distinguono per l’impegno nella sostenibilità ambientale, sociale e nella governance aziendale. Il tour Progettiamo Sostenibile in Tour 2025 attraverserà l’Italia con 120 tappe, premiando realtà imprenditoriali che si sono impegnate a ridurre il consumo di risorse, a ottimizzare i processi produttivi e a promuovere l’inclusione.

Tra le oltre 2.000 aziende candidate, I Gelati di Piero è stata selezionata per il suo modello di business attento all’ambiente e al territorio, grazie all’utilizzo di ingredienti locali, confezioni ecosostenibili e a un approccio orientato alla riduzione degli sprechi. Nel pomeriggio di ieri, Piero Pacini ha ricevuto il riconoscimento alla presenza di Francesco Bertoneri, direttore dell’area retail di Intesa Sanpaolo, e Andrea Prandini, direttore commerciale retail. Un premio che per l’imprenditore rappresenta non solo un traguardo, ma uno stimolo per il futuro. "Questo riconoscimento è per me un ennesimo punto di partenza – racconta Piero – Dopo 45 anni di attività, con lo stesso entusiasmo del primo giorno, ricevere un premio di questa importanza è una conferma che passione e dedizione sono la strada giusta. È un valore che si aggiunge a quelli trasmessi dalla mia famiglia e che rafforza la nostra filosofia imprenditoriale. Siamo orgogliosi di essere tra le 120 aziende selezionate e ringraziamo i vertici di Intesa Sanpaolo per aver programmato questa premiazione, dandoci ulteriore visibilità e motivazione".

Le aziende selezionate potranno beneficiare di servizi di consulenza per il miglioramento della sostenibilità finanziaria e ambientale, di una campagna di comunicazione sui canali di Intesa Sanpaolo e dei partner, oltre che di workshop su tematiche chiave come la transizione ecologica e le opportunità offerte dal Pnrr. Il tour proseguirà nei prossimi mesi toccando diverse città italiane per raccontare le storie di chi ha scelto di investire in un futuro più sostenibile.

Rebecca Graziano