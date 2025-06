Molesta i clienti e sfonda la vetrata della gelateria, giovane fermato dalla polizia municipale

Lucca, 4 giugno 2025 – In stato di evidente alterazione psicofisica, semina il caos in una gelateria, la Cremeria Opera di Sant’Anna. “Io ero a casa – racconta il titolare Mirko Tognetti – mi hanno chiamato le ragazze per uno straniero che sbraitava fuori dal locale. Erano passate le 23 e alcuni clienti spaventati si sono rintanati nel negozio. Così ho detto loro di chiudere la porta e di lasciarlo fuori. A quel punto si è scagliato contro la porta prima con mani e testate, poi ha preso una sedia e l’ha scagliata con il vetro rompendo la vetrata. Subito dopo sono intervenuti i vigili urbani: lui appena ha visto la polizia municipale si è sdraiato per terra come se fosse abituato agli arresti. Il delirio è durato una quindicina di minuti“. L’uomo, un trentenne magrebino, è stato fermato dalla Polizia municipale per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti.

“Condanno con fermezza i gravi fatti avvenuti alla Cremeria Opera – commenta Diego Carnini, consigliere comunale Fratelli d’Italia Lucca –. Un episodio di violenza ingiustificabile che ha generato paura tra clienti, dipendenti e famiglie presenti, e che ha colpito un’attività simbolo della nostra città. Esprimo solidarietà al titolare Mirko Tognetti, al suo staff e a tutti coloro che hanno vissuto quei momenti di terrore. La sicurezza è una condizione imprescindibile per la crescita di una comunità. Proprio per questo, come amministrazione, abbiamo stanziato 500 mila euro dell’avanzo di bilancio per il rafforzamento della video-sorveglianza, con l’installazione di nuove telecamere in punti strategici del territorio. Un investimento concreto che vuole essere anche un deterrente contro episodi come questo. Lucca deve poter continuare a essere una città viva, accogliente, sicura. E questo significa stare vicini, con atti concreti, a quegli imprenditori che ogni giorno investono nel nostro territorio e, con il loro lavoro, rendono Lucca grande e conosciuta anche oltre i confini nazionali. L’amministrazione comunale c’è, ed è al fianco di chi lavora onestamente e merita rispetto e tutela“.