Geiser suona in Cattedrale. Il Settecento a Lucca

Giovedi alle 18.30 nella Cattedrale di San Martino, si svolgerà il concerto dell’organista svizzero Jean-Cristophe Geiser, ormai una vecchia conoscenza per i lucchesi appassionati della musica d’organo, dal momento che ha già partecipato diverse volte alla rassegna dei concerti in Cattedrale-Geiser è un’organista di fama internazionale che ha ripetutamente rappresentato la Svizzera e la città di Losanna attraverso i suoi concerti in tutto il mondo.

Particolarmente interessante il programma che presenterà Giovedi sera, con la prima esecuzione a Lucca della celebre IX sinfonia di Widor conosciuta anche come Gotica. Ci saranno però anche le celebri variazioni di Bach su Sei gegrusset BWV 768 e di Vierne alcuni brani tra cui il celebre Carillon de Westminster. I concerti di Musica in Cattedrale fanno parte del progetto del ‘700 musicale a Lucca e sono sostenuti dal Comune di Lucca e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’ingresso al concerto è libero.

Geiser, che ha iniziato studiando al Conservatorio di Berna, dove ha conseguito nel 1989 il diploma di pianoforte (classe di Otto Seger) e il diploma di organo solista, suonerà: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Partita " Sei gegrüsset, Jesu gütig " BWV 768; Charles-Marie WIDOR (1844-1937) Neuvième Symphonie en ut mineur op. 70, dite “Gothique” I. Moderato II. Andante sostenuto III. Allegro IV. Moderato (Variations); Louis VIERNE (1870 – 1937) Carillon (des “Pièces en style libre”) Epitaphe (des “Pièces en style libre”) Carillon de Westminster (des " Pièces de Fantaisie ").