“Geal? Va salvata così“. Botta e risposta sul futuro

Botta e risposta sul futuro della Geal. Massimiliano Baldini (Lega) ribatte alla proposta di Stefano Baccelli e Valentina Mercanti: “Geal va salvata a tutti i costi, il Pd di Baccelli e Mercanti non la svenda così facilmente, ma voti la proposta di legge della lega in consiglio regionale e la richiesta di proroga oltre il 2025. Basta con questi atteggiamenti rinunciatari e di retroguardia dei quali sarebbero responsabili di fronte all’intera comunità lucchese”.

“Non mi piace per niente l’atteggiamento arrendevole che ha connotato anche l’ultimo intervento degli esponenti PD Baccelli e Mercanti, i quali sembrano rinunciare a volersi impegnare per salvare Geal, addirittura dicendo al Sindaco di Lucca di consegnarsi subito a Gaia. L’interesse dell’intera comunità lucchese è e deve essere quello di salvare Geal, un gioiello in termini organizzativi, finanziari ed economici per i cittadini. E lo strumento per salvarla è approvare la proposta di legge presentata dalla Lega che è in discussione in Commissione Ambiente ed in Consiglio Regionale a Firenze. E comunque approvare la proroga sempre oggetto di nostro emendamento in grado di spostare oltre la fine del 2025 lo spirare del termine per avere il tempo necessario a valutare tutte le opportunità possibili, nessuna esclusa, per riunire l’intero territorio lucchese sotto un’unica gestione".

Così Massimiliano Baldini, Consigliere Regionale della Lega e primo firmatario della PDL di modifica della normativa regionale di gestione dell’acqua con l’individuazione di sub ambiti su base provinciale. “In questi giorni ho di nuovo sollecitato il Gruppo del PD a Firenze per avere un tavolo di confronto come suggerito dalla stessa Presidente della Commissione Ambiente, ho parlato con molti colleghi in Regione e non ho ravvisato chiusure a prescindere. Così come la stessa posizione da parte di autorevoli esponenti del Pd locale, mi pare avere più di un punto di contatto con quanto abbiamo affermato noi e lo stesso sindaco di Lucca. Pertanto, visto l’approssimarsi dei tempi utili all’approvazione della proposta di legge già la prossima settimana accelererò i tempi e se dovessi accorgermi che si fa “melina” chiederò la calendarizzazione del progetto di legge in Consiglio Regionale”.

“Nessuno pensi di sottrarsi a questa grande responsabilita’ - conclude Massimiliano Baldini - se dovessimo perdere Geal o appiattirsi su posizioni di retroguardia ai danni delle tasche dei lucchesi, la colpa non potrà che ricadere su chi non avesse voluto cogliere l’opportunità proposta dalla Lega. E sarebbe ancora peggio se dietro questa arrendevolezza dei rappresentanti PD ci fossero le loro solite baruffe chiozzotte fra correnti di partito in vista delle prossime elezioni regionali, in barba agli interessi dei cittadini e delle nostre comunità.”