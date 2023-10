Geal cerca operatori per fognature a Lucca: 1,5 milioni per Oltreserchio

Un milione e mezzo per le fognature in Oltreserchio. Geal ha appena pubblicato l’avviso pubblico n° 42023, per la ricerca di operatori economici interessati all’affidamento di interventi di estensione fognatura nera nella zona Oltreserchio, in vista del successivo avvio di una procedura negoziata (da aggiudicarsi sulla base del miglior rapporto qualità prezzo). La manifestazione di interesse dovrà essere formulata attraverso la piattaforma di e-procurement di Geal, ossia Net4Market, entro il 16102023. Tale intervento è finanziato dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nel capitolo “Investimenti in fognatura e depurazione“.

Il progetto complessivo di estensione della rete di fognatura è stato suddiviso in tre stralci funzionali (Maggiano, Carignano e Sant’Alessio, a sua volta suddiviso in 3 lotti) che consentiranno il collettamento delle località precedentemente elencate verso il depuratore di Pontetetto, avente capacità residua per trattare i reflui provenienti dall’Oltreserchio. Il progetto riguarda in particolare il secondo lotto funzionale relativo allo stralcio di Sant’Alessio – lotto di Carignano. L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta esattamente a 1.477.305,65 euro oltre IVA di legge.