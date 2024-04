Gazebo in piazza per il tesseramento. Gli appuntamenti in città

Forza Italia Lucca lancia la campagna di tesseramento per il 2024. L’appuntamento è sabato 13 e domenica 14 aprile in piazza Napoleone di fronte al bar Stella Polare, a Capannori durante il mercato in piazza Aldo Moro venerdì 12, a Pietrasanta oggi e sabato 13 al mercato di Tonfano in via Cairoli, sempre sabato 13 a Lido di Camaiore vicino al Pontile, al mercato di Altopascio giovedì 11 in via Cavour e martedì 16 aprile in piazza del mercato a Massarosa. "Abbiamo organizzato i gazebo per invitare tutti i nostri sostenitori a tesserarsi - così il segretario provinciale Carlo Bigongiari - gazebo ai quali saranno presenti gli amministratori di Forza Italia e durante i quali condivideremo e ribadiremo le linee guida del nostro movimento politico. Perché rimaniamo il punto di riferimento per i cittadini moderati e liberali che riconoscono Forza Italia come l’asse portante del centrodestra".