Gattile di Pontetetto, entro l’estate via alle migliorie

Una svolta attesa da tutti gli animalisti e non solo. E’ stata approvata in consiglio comunale la delibera per proseguire con i lavori di potenziamento e valorizzazione del Gattile di Pontetetto, con una deroga al vincolo della fascia di rispetto cimiteriale che consentirà adesso l’esecuzione del progetto. L’amministrazione comunale può così dare seguito all’impegno di garantire agli addetti ai lavori una struttura adeguata per la cura e l’accudimento dei gatti, dopo i numerosi sopralluoghi, dati raccolti e report che hanno condotto all’accoglimento delle istanze del volontariato felino cittadino.

Come già annunciato sono stati infatti stanziati dall’amministrazione comunale 120mila euro per i lavori di potenziamento, rinnovamento e valorizzazione della struttura che verranno portati avanti in sinergia con le associazioni del territorio, con lo scopo di intercettare migliorie o integrazioni rispetto al progetto originario. L’inizio dei lavori è previsto entro la fine dell’estate. Si è tenuto questa settimana anche il primo di una serie di sopralluoghi al Gattile con il rinnovato Osservatorio Affari Animali, composto dalle associazioni.