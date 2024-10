Gattile, avanti i lavori. Progetto da 120mila euro

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per il miglioramento delle strutture dedicate agli animali. Ieri mattina gli assessori Cristina Consani, Nicola Buchignani, Fabio Barsanti, il presidente della Commissione Lavori Pubblici Marco Santi Guerrieri ed il consigliere comunale Luca Pierotti si sono recati al Gattile di Pontetetto per constatare l’avanzamento dei lavori che sono iniziati alla fine del mese di agosto.

L’amministrazione comunale, come già annunciato, ha infatti stanziato 120mila euro per il progetto, che include lavori di potenziamento e valorizzazione della struttura. Tra gli interventi previsti figurano il miglioramento e rinnovamento degli spazi interni ed esterni per l’accoglienza e la cura degli animali, l’ampliamento della struttura e l’adeguamento degli impianti.

I lavori stanno avanzando regolarmente e la consegna è prevista per i mesi invernali.

Il progetto, durante i mesi estivi, era stato presentato alle associazioni del territorio e del rinnovato Osservatorio Affari Animali, con l’obiettivo di intercettare eventuali migliorie o integrazioni al piano originario durante l’esecuzione dei lavori.

“Questi lavori rappresentano un importante passo avanti per il benessere degli animali della nostra città – commentano gli assessori Consani, Buchignani e Barsanti - Grazie a questo intervento, il Gattile di Pontetetto sarà finalmente adeguato alle necessità di chi si occupa quotidianamente dei nostri amici felini, in modo da garantire loro le migliori condizioni di accoglienza”.

“Il progetto – proseguono - è frutto di un lungo lavoro di confronto e ascolto con le associazioni e i volontari che si occupano del benessere animale. Il nostro obiettivo è potenziare i servizi e migliorare la qualità della struttura, in modo da contrastare efficacemente il fenomeno del randagismo e promuovere la tutela degli animali d’affezione.

I lavori – concludono gli assessori - prevedono una riqualificazione completa degli spazi esistenti e la creazione di nuove aree funzionali. Si tratta di un intervento che risponde alle esigenze operative del personale e dei volontari, e che restituirà alla comunità una struttura moderna e accogliente”.