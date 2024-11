Garfagnana Terra Unica 14mila presenze in due giorni. Primo week-end con il botto

Quattordicimila presenze in due giorni a Castelnuovo nel primo finesettimana di Garfagnana Terra Unica, la grande fiera che riunisce in un unico evento le eccellenze del territorio con stand, animazioni e spettacoli. Numeri altisonanti che si aggiungono ai 900 biglietti del trenino turistico, che ha collegato Piazzale Chiappini e il centro storico di Castelnuovo di Garfagnana, e ai 500 accessi alla Rocca Ariostesca con gli allievi delle scuole dell’Isi Garfagnana che si sono prestati a fare da guide turistiche per un giorno.

Al taglio del nastro erano presenti numerose autorità a cominciare dalla presidente dell’Unione Comuni, Raffaella Mariani, del sindaco Andrea Tagliasacchi, del presidente dell’Associazione Garfagnana Terra Unica, Massimo Turri, del consigliere Regionale Mario Puppa, del vice presidente della provincia Andrea Carrari, dell’assessore Alessandro Pedreschi ideatore e anima da un decennio di questa manifestazione che si amplia di anno in anno, vari sindaci e amministratori della Valle, autorità militari.

Particolarmente apprezzata anche la visita, nella giornata di domenica, del presidente della Regione Eugenio Giani che è intervenuto complimentandosi per il grande successo dell’iniziativa. Testimonial della decima edizione è Simone Vergamini, miglior sommelier della Toscana 2023 Ais, intervistato poi da Carlos Alfredo Bartolomei, conduttore della cerimonia di apertura e degli eventi sul palco della tensostruttura che si terranno durante i quattro giorni di Garfagnana Terrà Unica. Applausi anche per gli alunni della Scuola Primaria di Castelnuovo, accompagnati dai loro insegnanti, che hanno presentato la mascotte vincitrice del concorso "Furioso Goloso".

"Il primo atto di Garfagnana Terra Unica — ha commentato Tagliasacchi — è stato un grande successo che ci auguriamo di replicare nel prossimo fine settimana. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito ad animare questi due giorni che hanno rappresentato per la popolazione locale un momento comunitario importante e per i visitatori un’occasione per conoscere le specialità del nostro territorio". "Garfagnana Terra Unica — ha aggiunto Mariani — si conferma una grande vetrina per la nostra terra e per il suo prezioso tessuto associativo".

Dino Magistrelli