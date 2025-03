Game corner ad Artemisia. Dove i giochi sono da tavolo

Sbarca al Centro Culturale Artemisia a Tassignano, un game corner, uno spazio interamente dedicato ai giochi in scatola rivolto agli under 35. All’inaugurazione l’assessore alle politiche giovanili Claudia Berti. Nell’occasione sono stati resi noti i titoli dei giochi e le modalità di utilizzo. Un altro sarà inaugurato martedì 15 aprile alla biblioteca comunale ‘Mario Tobino’ di Camigliano. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Let’s ginb promosso dall’amministrazione comunale e finalizzato a promuovere la frequentazione delle biblioteche da parte dei giovani tramite l’organizzazione di eventi da loro individuati attraverso un percorso partecipativo. Sono in programma sessioni di gioco guidate. Di seguito le date finora stabilite. Artèmisia 17 aprile, 15 maggio, 19 giugno, 17 luglio in orario 18-19.30. Biblioteca ‘Mario Tobino’ di Camigliano (da maggio a giugno) 13 maggio, 10 giugno, 15 luglio in orario 18-19. "Si crea comunità – afferma l’assessora Berti – e la scelta dei giochi è fatta dagli stessi giovani. Grazie al progetto Let’s ginb le nostre biblioteche stanno diventando sempre più vive e frequentate, oltre a partecipare a tante iniziative culturali e ludiche i giovani hanno anche la possibilità di avvicinarsi più facilmente alla lettura e quindi di arricchire il loro bagaglio culturale".

