Musica in lutto, è morto il maestro Giani Luporini

Il Maestro era stato ricoverato per Covid all’ospedale San Luca di Lucca il 17 gennaio, successivamente trasferito all’ospedale di Barga dove è deceduto a seguito di varie complicazioni. Nonostante avesse superato la malattia virale, l’età avanzata, l’aggravarsi di patologie pregresse e gli aspetti invalidanti della degenza lo hanno portato alla morte.

Giani Luporini veniva da una forte tradizione musicale di famiglia: il nonno era il noto compositore Gaetano Luporini. Diplomato al COnservatorio di Firenze, insegnò in diverse scuole della Garfagnana e della Lucchesia fino all'ottenimento della cattedra al Conservatorio di Firenze. Per 17 anni è stato direttore dell'istituto musicale Boccherini di Lucca. Da ricordare la sua collaborazione con Carmelo Bene, per il quale compose musiche per diversi spettacoli.