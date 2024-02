“Gabrielli Rosi storico studioso e partigiano“ al Palazzo Esposizioni

ll Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi” e la Fondazione Banca del Monte di Lucca invitano la cittadinanza mercoledì 21 febbraio alle ore 17,30 nell’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca al Convegno di studi in occasione del centenario dalla nascita: “Carlo Gabrielli Rosi, Lo storico, lo studioso, il partigiano“. Interventi di Andrea Palestini, Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca; Simonetta Simonetti, Presidente dell’Associazione Toscana Volontari della Libertà; Andrea Giannasi, Direttore del Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi”; Silvia Pettiti Progetto Memorie di Lucca; Alessandro Sesti, nipote di Carlo Gabrielli Rosi. In collegamento Antonio Romiti, Presidente dell’Istituto Storico Lucchese. Al termine del convegno sarà possibile visitare le diverse sezioni dell’archivio di Gabrielli Rosi presenti al Palazzo.

Carlo Gabrielli Rosi, Grande Ufficiale al Merito della Repubblica italiana per benemerenze culturali e associative, è stato per molti anni archivista e bibliotecario negli Archivi di Stato di Pistoia, Pisa e Lucca. Autore di numerose opere, per due delle quali Il Palazzo delle Muse e Cuore 1944, è stato insignito del Premio per la cultura dalla Presidenza del Consiglio. Cofondatore nel 1972 dell’Istituto Storico Lucchese,