Se c’è una nota stonata, o almeno per alcuni così viene recepita, è il costo dell’olio lucchese. "L’obiettivo dei produttori che lavorano un prodotto di alta qualità come l’olio Lucca Dop – sottolinea Gabriele Bove – è far comprendere il grande lavoro che vi è alle spalle; non si capisce perché per una bottiglia di vino si è disponibili a spendere 20 – 30 euro – consumandola in occasione di una cena – e per l’olio, alimento prezioso e salutare come il nostro di Lucca, invece no, con la differenza che la stessa quantità di olio dura molto di più rispetto al vino: occorre riflettere e affidarsi all’eccellenza dell’olio di Lucca che poi significa sapiente tradizione".