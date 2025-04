Furto nella notte al supermercato: denunciato un giovane

Piazza al Serchio (Lucca), 18 aprile 2025 – La notte del 30 marzo scorso un ladro si sarebbe introdotto all'interno di un supermercato di Piazza al Serchio (Lucca) asportando generi vari, tra cui alimentari, per un valore di qualche centinaio di euro, dileguandosi dopo qualche ora. Il presunto autore, un giovane residente in Media Valle, è stato individuato e denunciato dai carabinieri. Ad aiutare le investigazioni dei militari i sistemi di videosorveglianza. Si tratta, sottolineano i carabinieri, del quinto episodio avvenuto negli ultimi mesi in cui ad essere presi di mira sono stati supermercati della Garfagnana e della Media Valle, e in tutti i casi i responsabili sono stati sempre identificati e affidati alla giustizia. In due casi arrestati in flagranza.