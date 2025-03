Razzia di uova di Pasqua, blitz notturno al supermercato

Empoli, 30 marzo 2025 – Ladri golosi? Sicuramente amanti del cioccolato. Sì perché coloro che venerdì sera si sono intrufolati nel magazzino del punto vendita Conad di via Ponzano a Empoli hanno puntato proprio a quello. Ne hanno fatto una bella scorta e se la sono data a gambe levate. Nel piazzale retrostante il supermercato erano state stoccate le uova di cioccolato pronte per essere sistemate sugli scaffali in vista delle festività pasquali. Intorno alle 22.30, due individui – è quanto rivelano le immagini della videosorveglianza del negozio – sono riusciti a scavalcare il cancello e ad accedere all’area interna.

Una volta violata la proprietà privata è immediatamente scattato l’allarme. I due malviventi, tuttavia, hanno fatto in tempo ad arraffare diverse uova di cioccolato e a fuggire via, facendo perdere le loro tracce. Durante l’operazione la coppia ha fatto anche un certo trambusto richiamando l’attenzione di alcune persone che in quel momento si trovavano nei pressi della chiesa, che hanno visto i ladri scappare con l’insolito bottino sotto braccio.

Dal punto vendita hanno fatto sapere che ancora non sono in grado di valutare l’ammanco di uova pasquali dal magazzino.Il blitz notturno è stato rapido, ma da un prima valutazione sembra non abbia arrecato danni al negozio, dove purtroppo non è la prima volta che ignoti riescono a raggiungere l’area di stoccaggio della merce e a portare via i prodotti destinati alla vendita.