Ladro in fuga con i giubbotti. Minaccia chi lo insegue puntandogli un tagliaunghie

Empoli, 6 febbraio 2025 – Il furto, l’inseguimento, le minacce, la tensione. Concitazione e paura al negozio OVS all’interno del Centro*Empoli di via Sanzio, ieri mattina intorno alle 9.30. A quanto appreso un uomo, di origine straniera, è entrato nel punto vendita e dopo aver indossato un giubbotto da uomo e averne preso un altro esposto in negozio ha poi tentato di uscire senza passare dalla cassa. Il responsabile del negozio però lo ha visto e ha subito cercato di fermarlo intimandogli di tornare indietro e di pagare la merce che si stava portando via.

Il ladro non solo non si è fermato, ma quando si è sentito braccato ha estratto un tagliaunghie e lo ha puntato verso il suo inseguitore. Una mossa che gli ha permesso di guadagnarsi la fuga e di scappare almeno per il momento alla cattura. Il responsabile del negozio non è riuscito a bloccarlo, ma per fortuna non è rimasto ferito. Dopo i momenti di tensione e la fuga del malvivente, alla quale ha cercato di porre fine anche il personale in servizio alla galleria commerciale, sono arrivati gli agenti della polizia del commissariato di Empoli.

I poliziotti, grazie anche alle numerose testimonianze raccolte sul posto, hanno già individuato l’autore del furto. Si tratterebbe di un cittadino di nazionalità georgiana già noto alle forze dell’ordine. Durante il sopralluogo sul posto uno dei due giubbotti asportati dal negozio è stato recuperato. Il ladro lo aveva probabilmente abbandonato durante la fuga. Sono in corso le indagini per rintracciare l’uomo. Il furto subito è già stato denunciato.