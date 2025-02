Spaccata col furgone fallita nella notte

Colpo fallito nella notte al supermercato In’s di via Fiorentina, a Riglione. Una banda di malviventi ha sfondato con un furgone l’ingresso del punto vendita, probabilmente nel tentativo di compiere un furto mirato. Tuttavia, il bottino si sarebbe rivelato ben al di sotto delle aspettative: i ladri sono riusciti a portare via soltanto un telefono cellulare prima di darsi alla fuga.

L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, intorno alle 2. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili del colpo avrebbero tentato di forzare anche una cassaforte all’interno del locale, ma senza successo. A farli desistere potrebbe essere stato l’attivarsi del sistema di allarme del supermercato oppure un imprevisto che li ha costretti a fuggire in tutta fretta, lasciandosi dietro non solo i danni causati dalla spaccata, ma anche il furgone utilizzato per abbattere l’ingresso del punto vendita.

Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile di Pisa, che hanno già avviato l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nella speranza di raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna pista e stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella di un colpo organizzato da un gruppo di ladri esperti che, per qualche ragione, potrebbe aver abbandonato il piano iniziale.

L’azione dei malviventi ha lasciato pesanti danni alla struttura, con la vetrata d’ingresso completamente distrutta.

Enrico Mattia Del Punta