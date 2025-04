Ladri nella farmacia dell’ospedale: rubate medicine per 200mila euro

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 1 aprile 2025 – Indagini dei carabinieri su un particolare furto di medicine e presidi medico-sanitari per un valore di circa 200mila euro nella farmacia ospedaliera dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana.

Ignoti, nonostante la presenza di sistemi di sicurezza e di allarme, si sono introdotti di notte nella farmacia portando via farmaci che vengono utilizzati per la distribuzione diretta ai pazienti. Si tratta di farmaci oncologici, antireumatici e per i diabetici. Il furto sarebbe avvenuto la notte tra giovedì e venerdì.

I carabinieri di Castelnuovo Garfagnana indagano sulla base di una denuncia presentata dall'Asl Toscana Nord Ovest. A quanto si apprende, nonostante la prassi dell'Asl di tenere le scorte sempre il meno possibile, il danno è stato ingente poiché sono comunque prodotti di valore rilevante, anche per ciascuna unità, essendo farmaci di ultima generazione e quindi ad alto costo.