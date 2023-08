Taccheggio da record all'Esselunga: provano a rubare 2mila euro di merce

Porcari (Lucca), 22 agosto 2023 - Quasi un record. In due avevano rubato circa mille euro di merce che è stata prontamente restituita. Furto all’Esselunga di Porcari dove una coppia è riuscita ad occultare in alcune borse ed uno zainetto, una notevole quantità di generi alimentari. L’uomo e la donna hanno perlustrato in lungo e in largo l’intero supermercato, aggirandosi tra gli scaffali. Scatolette, generi non deperibili, bottiglie e molto altro che, pensando di non dare nell’occhio, erano riusciti a nascondere. Impresa difficile durante il periodo estivo, con abbigliamento per forza molto leggero viste le temperature torride degli ultimi giorni. I ladri lo sanno e non vanno certamente vestiti con giubbotti o maglioni, perché desterebbero immediati sospetti. I due, hanno superato le casse senza pagare e pensavano di averla fatta franca. ma probabilmente erano stati osservati dagli addetti alla sicurezza che hanno intercettato i Bonnie e Clyde del centro commerciale.

Avvisati i carabinieri, dopo breve tempo è giunta la pattuglia dei militari che ha eseguito la perquisizione e che ha trovato le derrate trafugate. Tutto con il riscontro delle immagini del circuito interno dell’attività produttiva delle telecamere della videosorveglianza. I due sono stati denunciati. Vi sono stati altri casi in cui persone si sono nascosti la refurtiva addosso, magari però durante l’inverno quando si indossano cappotti, felpe, maglioni. Il dispositivo antitaccheggio però è in grado di scoprire chi non vuole pagare. Come nel caso del grande centro commerciale porcarese. La vigilanza poi deve attendere l’arrivo delle forze dell’ordine, che sono autorizzate a fermare gli autori del furto.

E’ davvero curioso come questo tentativo di furbata sia stata messa in atto anche a pochi chilometri di distanza. Anche all’Esselunga di Marlia, infatti, si è vissuta una storia analoga. In questo caso, gli addetti alla sicurezza privata e i carabinieri hanno bloccato un uomo di 62 anni il quale si era appropriato di ben sette confezioni di cuffie audio-video di ultima generazione che aveva celato in una specie di "marsupio" a tracolla. Di fronte all’evidenza ha dovuto ammettere le proprie responsabilità. Ripresi anche i furti nelle abitazioni nella Piana negli ultimi giorni, complici anche le vacanze di Ferragosto con allarmi dimenticati spenti e finestre lasciate incautamente aperte.