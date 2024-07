Full immersion con il “Belcanto“. Sul palco la violinista Anna Egholm

Si parte lunedì 15 luglio nel Chiostro del Real Collegio con la “prima“ della rassegna Virtuoso e Belcanto Festival giunto alla nona edizione. L’appuntamento è con il recital dedicato a Bach e Ysaye della violinista Anna Agafia Egholm, il cui suono “rivela sia una seducente audacia che un’eccitante intelligenza drammaturgica” (Le Monde). Enfant-prodige, dopo la vittoria di numerosi concorsi internazionali (Carl Nielsen, Tibor Varga, Ginette Neveu) Anna Agafia Egholm si esibisce regolarmente con importanti orchestre internazionali e in ensemble da camera di prim’ordine.

Martedì 16 il concerto serale è affidato a due raffinati interpreti della scena internazionale, presenze costanti del festival in doppia veste di docenti ed esecutori: il violoncellista Claudio Bohórquez e la pianista Yeijn Gil. Il programma include due delle Suite per violoncello più famose di Bach. A seguire la Suite Francese n.5 di Bach, la Sonata in la maggiore op.101 di Beethoven. Nella Sala del Teatro del Real Collegio, mercoledì 17, il trio Voces Intimae - Simone Bernardini (violino, membro dei Berliner Philharmoniker), Sandro Meo (violoncello) e Riccardo Cecchetti (fortepiano) – punto di riferimento internazionale nell’esecuzione filologica del repertorio classico e romantico, affronta il Trio Hob. XV:27 di Haydn e l’Arciduca Trio op. 97 di Beethoven, brano maestoso citato anche da Haruki Murakami nel suo romanzo Kafka on the Beach proprio perché la sua alternanza tra momenti allegri e gioiosi ad altri cupi e tetri, rispecchiano l’alternanza delle vicende interiori del protagonista. Quest’anno si inaugura anche un focus dedicato alle compositrici spesso cadute nell’oblio come Amy Beach, Clara Wieck Schumann, Fanny Hensel. A quest’ultima è dedicato, giovedì 18 luglio alle ore 16 nella Sala del Capitolo del Real Collegio, il reading-concerto con la pianista Sophia Weidemann e Hildegard De Stefano.

A seguire, il giovanissimo pianista Anthony Ratinov è protagonista, a Palazzo Pfanner, di un recital romantico e tardo-romantico che include la “Kreisleriana” op.16 di Schumann, una selezione di Preludi di Skrjabin, e la Fantasia “Wanderer” in do maggiore D 760 di Schubert. Ratinov, vincitore del secondo premio al Concorso Busoni nel 2023 si distingue per la sua tecnica impeccabile e la sua interpretazione appassionata e personale del repertorio romantico.