Fratres Spianate Altopascio: ecco il nuovo direttivo

Nuovo direttivo dei Fratres di Spianate, la più popolosa frazione di Altopascio. Molte le conferme, a cominciare dal presidente, Giuseppe Latessa (foto). Vice è stato nominato Paolo Gasparello, poi gli altri consiglieri e tra questi quello più esperto, Luciano Savoni, per molto tempo a capo dell’associazione in passato. Il consiglio resterà in carica per i prossimi quattro anni. Una presenza in paese ultradecennale e che ha sempre visto i Donatori di sangue in primo piano per fornire sostegno alla comunità. Prima del rinnovo delle cariche, tra l’altro, si è svolta una festa che ha visto la presenza del presidente nazionale Vincenzo Manzo. E’ stata anche l’occasione per un bilancio dell’attività, con i volontari da sempre impegnati anche nell’opera di sensibilizzazione alla donazione

M.S.