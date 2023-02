Fratelli di Italia, boom di iscritti Quasi mille le tessere in provincia

In due anni sono raddoppiati gli iscritti a Fratelli d’Italia in provincia di Lucca: lo ha comunicato lo stesso coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni durante l’ultima riunione del coordinamento tenutasi nei giorni scorsi a Castelnuovo Garfagnana.

Sono ora quasi un migliaio gli iscritti a Fdi sul totale della popolazione provinciale che assomma a circa 383mila persone, un numero, come detto, che è praticamente raddoppiato nell’ultimo biennio e che fa il paio con la crescita elettorale.

"Gli iscritti in Provincia di Lucca – dichiara Giannoni – sono cresciuti in modo importante raggiungendo quota 990, trascinati dal crescente apprezzamento che anche sui nostri territori si registra nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dell’azione del governo nazionale. Mi sento in dovere di ringraziare tutti i dirigenti provinciali e comunali e gli eletti che si sono adoperati al riguardo". In crescita anche i numeri sul Comune di Lucca, dove a fronte di una popolazione di circa 90mila abitanti e con il partito che è risultato il più votato anche alle scorse elezioni politiche (ottenendo quasi 13mila suffragi), sono quasi 200 gli iscritti, in pratica, circa il 20 per cento del totale di coloro che detengono una tessera a livello provinciale. Per Giannoni, i risultati colti sono solo un primo passo per strutturare ancora meglio il partito a livello locale.

"Un focus particolare va fatto relativamente a Lucca dove il coordinatore comunale Marco Martinelli sta lavorando alacremente per rilanciare l’azione del partito portando gli iscritti nel Comune di Lucca a sfiorare le 180 unità – sottolinea Giannoni- La crescita registrata ci impone di strutturare ancora meglio il partito a livello locale. Per questo abbiamo provveduto a rinnovare le nomine dei dipartimenti".