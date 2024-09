Fratel Arturo Paoli. Un “puzzle“ per le scuole

Uno strumento semplice e versatile per far conoscere l’avventurosa vita di Arturo Paoli ai più piccoli. Si presenta oggi alle 16,30 nella sala Ademollo di Palazzo Ducale “Sulle tracce di Fratel Arturo Paoli. Camminando s’apre cammino” (Maria Pacini Fazzi, 2024), prodotto didattico per le scuole primarie e secondarie di primo grado frutto della collaborazione tra l’Istituto comprensivo Fratel Arturo Paoli e il Fondo documentazione Arturo Paoli, realizzato con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca nell’ambito della terza “giornata dell’interdipendenza”.

Si tratta di una sorta di puzzle in cui da un lato è scritto il testo e dall’altro sono state disegnate da Massimo Scapecchi le varie tappe della storia del sacerdote, unite da un lungo sentiero. L’idea è partita da tre “ragazzi di Arturo” – Tommaso Centoni, Elena Ferretti e Benedetta Giannelli – che hanno proposto il “puzzle” in una classe della scuola d’infanzia dell’I.C. di San Vito. Constatato che le sedici tavole in bianco e nero che lo compongono si prestano a una molteplicità di utilizzi, a seconda dell’età dei bambini/e o ragazzi/e, non solo in ambito scolastico, ma anche nelle parrocchie o in famiglia, è maturata l’idea di farne un prodotto didattico da diffondere anche e oltre la città di Lucca.

L’incontro con la vita avventurosa di fratel Arturo è infatti incontro con i valori di amicizia, collaborazione, pace, giustizia che lui ha vissuto e soprattutto con il suo messaggio più universale di "amorizzare il mondo".

A presentarlo, dopo i saluti di Dora Pulina, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Fratel Arturo Paoli, Luca Menesini, presidente della Provincia, Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Marta Castagna, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa, Simona Testaferrata, assessore all’Istruzione per il Comune, ci saranno Giovanni Testa, già dirigente scolastico dell’I.C. Fratel Arturo Paoli, Silvia Pettiti, responsabile del Fondo documentazione Arturo Paoli a Lucca, Rosalba Monaco, insegnante e referente di progetto dell’I.C. Fratel Arturo Paoli, Paola Tolomei, presidente dell’associazione Amici di fratel Arturo Paoli, e Filomena Rubano, coordinatrice del progetto A.F.A. a Foz do Iguaçu, Brasile (intervento video).

Il cofanetto contiene anche un “quaderno” a uso di insegnanti, catechisti, genitori con brevi cenni biografici su Arturo Paoli, oltre a informazioni sul percorso con cui l’Istituto comprensivo lucchese ha scelto come “nome proprio” quello del Piccolo fratello Arturo Paoli, con cui ha istituito la “giornata dell’interdipendenza” che si celebra il 29 settembre di ogni anno con un incontro di formazione per il personale docente e ha stipulato un “patto di amicizia” con l’Associazione Fraternità Alleanza di Foz do Iguaçu in Brasile, con l’associazione Amici di fratel Arturo Paoli di Lucca e con il Fondo documentazione Arturo Paoli. Il ricavato della vendita del cofanetto è destinato a finanziare il progetto “La casa dei bambini” portato avanti dall’associazione A.F.A. Può essere richiesto al Fondo Paoli contattando il 331.3422878 o via mail: [email protected]