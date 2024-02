Frane e smottamenti: un caos. Sbanda e si ribalta con l’auto

La pioggia battente ha gonfiato i corsi d’acqua e causato alcune frane e smottamenti. L’allerta arancione ha fatto mobilitare i gruppi di volontariato del coordinamento comunale di Protezione Civile, impegnati nel monitoraggio di corsi d’acqua e sottopassi. Il picco è stato tra le 2 e le 4, quando Freddana, Contesora, Ozzeri e Piscilla sono aumentati di livello per poi calare nuovamente fino a rientrare sotto il livello di guardia intorno alle 6 del mattino. Fino al pomeriggio di ieri il fiume Serchio a Monte San Quirico è rimasto vicino al primo livello di criticità (a 1,50 metri sullo zero idrometrico) superato in mattinata.

Numerose le frane nel comune di Lucca. Nella zona di Chiatri tre interventi: in via di Chiatri, dove la strada è stata liberata, mentre in via di Mutino e tra Chiatri e Stabbiano sono in corso restringimenti di carreggiata; restringimento anche in via di Mastiano e Gugliano in prossimità di un piccolo ponte, mentre quella nei pressi del cimitero di Gugliano è stata risolta; in via di Lupinaglia a Piazzano, dove la strada è rimasta aperta; infine nella via vicinale a uso pubblico di Faeto, tra il Piaggione e la Brancoleria, interrotta e chiusa con ordinanza a causa di una frana rilevante a valle e un cedimento di muro a monte. "Ci tengo a ringraziare – sottolinea l’assessore Fabio Barsanti - i gruppi di volontariato attivi tutta la notte, gli uffici comunali Protezione Civile per il coordinamento e Strade per i tempestivi interventi".

E c’è da registrare anche un brutto incidente stradale. E’ grave un uomo di 50 anni residente a Verciano, nel Capannorese, che nella notte tra lunedì e martedì è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla via per Colognora. Ha perso il controllo della vettura, probabilmente a causa del forte maltempo e della pioggia torrenziale che si stava abbattendo in zona ed è finito fuori strada, cappottandosi e rimanendo prigioniero delle lamiere. La centrale operativa del 118 ha inviato i mezzi di soccorso. C’è stato bisogno però dell’intervento dei vigili del fuoco per liberare il ferito dall’abitacolo con mezzi Aps e auogru. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Luca in codice rosso. Sul posto i carabinieri di Capannori.

Intanto un tir, forse ingannato dal navigatore, è finito nel piazzale antistante la chiesa di S. Gemignano di Moriano, affondando le ruote nell’asfalto.

Caos anche sul territorio del comune di Barga dove sono cadutio oltre 130 mm di pioggia in circa 24 ore. Vari gli smottamenti. Il più importante sulla strada provinciale n. 7 del Saltello, poco sopra l’abitato di Barga, in loc. Guastaferro. La Provincia ha deciso la temporanea chiusura della strada per la rimozione dei detriti e per la messa in sicurezza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, la Polizia municipale di Barga e l’assessore Pietro Onesti. Nel pomeriggio altra frana sulla strada comunale di Fornioni: con senso unico alternato. .

Ma.Ste. - Lu.Gal.