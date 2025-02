Frane e smottamenti, la mappa degli interventi sulla strade lucchesi

Lucca, 13 febbraio 2025 – Le frane e gli smottamenti sulle strade comunali nel mirino dell’amministrazione: sono parecchi, infatti, gli interventi programmati e/o in corso in queste settimane per provare a risolvere alcuni dei problemi più urgenti delle frazioni. D’altronde, dopo l’inverno si tratta di problemi abbastanza ricorrenti, ma non per questo da non sottovalutare, anche perché in alcuni casi si tratta di strade magari non molto frequentati, ma dove il problema rischia di rappresentare un pericolo per l’incolumità delle persone e delle cose.

Il nostro viaggio negli interventi imminenti da parte dell’amministrazione inizia con il cedimento di un ponte in via delle Nubache per il quale dovrebbero partire i lavori entro marzo per un totale di 450mila euro. Sempre nella zona – siamo nella zona di Sant’Alessio – lavori in corso e quasi terminati per 250mila euro per uno smottamento successivo ai problemi registrati al ponte.

Restando nella zona, a marzo partiranno invece anche lavori (per una decina di giorni) per una asfaltatura di circa due chilometri quadrati a Piazzano. A Mastiano, invece, servirà più tempo per vedere il nuovo ponte, anch’esso interessato da un cedimento strutturale: i lavori dovrebbero partire tra 4-5 mesi e concludersi entro l’anno.

Va meglio a Castagnori dove l’intervento di ripristino, atteso da un bel po’, è alla conclusione dopo un lavoro costato circa 650mila euro.

Sempre a Piazzano devono vedersela con due frane: la prima è stata quasi risolta con una spesa da 240mila euro, la seconda, ben più consistente, deve attendere l’esito della gara da 875mila euro e si tratta di un intervento molto importante perché su una strada che collega San Macario con Piazzano e da cui passano anche i mezzi che approvvigionano di gas il paese.

C’è poi il caso della frana di Villa Fontana: qui il Comune ha deciso di partecipare a un bando del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e si attende la risposta per marzo: sono in ballo 2 milioni di euro.

“Questa amministrazione comunale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani ha cercato di mettere le frane al centro dei suoi interventi, così come più in generale l’attenzione alle frazioni e a tutto il territorio è massima”.

“Chi dice – va avanti Buchignani – che spendiamo di più per il centro non guarda i conti e i cantieri aperti: è esattamente il contrario e lo testimoniano i tanti lavori eseguiti e in corso di esecuzione. In alcuni casi, come a Castagnori, erano lavori attesi da anni e anni. Le risorse? Usiamo in parte le nostre, ma ci stiamo muovendo per i bandi regionali, nazionali ma anche delle Fondazioni, come nel caso di Mastiano e Brancoli”.