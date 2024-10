Frane sulla provinciale 72. Nuovo allarme del sindaco

Arriva in queste ore dal comune di Castiglione di Garfagnana e dal suo primo cittadino Daniele Gaspari un nuovo grido di allarme per la complessa e pericolosa, nonché annosa, situazione di dissesto strutturale della viabilità sulla Sp 72, all’altezza della località Terrarossa. L’amministrazione di Castiglione si rivolge direttamente al neo presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci con la richiesta di azioni veloci di recupero della zona, colpita da una frana nel novembre 2023, accompagnata dalla necessità di un incontro urgente in merito, per trovare soluzioni condivise con l’Ente responsabile della suddetta viabilità.

"Dopo le comunicazione che nel corso di questi mesi si sono susseguite con il suo predecessore - scrive il sindaco Daniele Gaspari - senza avere ricevuto risposte adeguate, siamo sempre più preoccupati, amministrazione, cittadini residenti e non solo, sia per l’approssimarsi della stagione invernale e sia perché le precipitazioni sempre più intense mettono a serio rischio la stabilità del muro di contenimento. Molti cittadini si sono uniti raccogliendo firme per dimostrare la loro amarezza, visto che alle loro richieste non sono seguite idonee risposte e concreti impegni. Come risaputo, una interruzione completa della Strada Provinciale 72 in località Terrarossa, porterebbe a un isolamento totale della zona a monte della frana, considerando che l’unico accesso alternativo sarebbe quello del passaggio dal Passo delle Radici la quale, come già avvenuto più volte negli anni passati, a causa delle nevicate abbondanti può diventare non percorribile. Oltre ai residenti, nella zona ci sono attività commerciali e turistiche, già penalizzate dalle condizioni attuali di manutenzione della SP72, ma che continuano a cercare con ogni mezzo di attrarre turisti e dare una giusta promozione alla Garfagnana. Purtroppo, in questo panorama, per loro tutto diventa più difficile e non vorrei nemmeno ipotizzare la perdita di lavoro e i disservizi che potrebbero subire con la chiusura totale della strada".

"Nel contempo, vediamo interventi importanti già eseguiti dall’amministrazione provinciale in altre zone e quindi il problema non crediamo sia solo economico, bensì di "priorità", che inevitabilmente si riversa sui nostri cittadini e sulle nostre strade. Riteniamo e torniamo a sottolineare - conclude Gaspari -, che questa problematica debba essere considerata come "priorità assoluta" e risolta senza ulteriori indugi".

Fio. Co.