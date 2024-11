Frane e smottamenti, moltissime famiglie rimaste per ore al buio

Notte insonne, quella di ieri, per molti abitanti della Valle del Serchio, in ansia per l’intensificarsi del maltempo, alle prese con il rumore causato delle violente raffiche di vento, che, oltre alla paura indotta, hanno causato molti danni, fortunatamente non alle persone. Tetti scoperchiati, cartelli stradali divelti, alberi caduti, nei giardini e nelle aree pubbliche, in molti comuni della Garfagnana, con diverse viabilità momentaneamente interrotte durante le prime ore di ieri e in immediata fase di ripristino, grazie agli interventi da parte della protezione civile dell’Unione Comuni, in coordinamento con la Regione Toscana, la Provincia di Lucca e i vari Comuni, come dei vigili del fuoco, alle prese con continue chiamate di emergenza. A pesare ancora nella giornata di ieri sono state le interruzioni di energia elettrica, colpito soprattutto il comune di Gallicano dove oltre 400 utenze ne risultavano prive ancora nel pomeriggio.

Frane e smottamenti si sono registrati nel comune di Fabbriche di Vergemoli, dove è stato attivato il Coc per affrontare l’emergenza, anche qui continuano a persistere criticità relative alla mancanza di energia elettrica. La situazione più seria registrata nel comune di Fabbriche, con intervento in corso, Si è verificato sulla strada di Calomini, dove è attivo il senso di circolazione alternata, a causa di due alberi secolari sradicati dalla furia del vento e caduti in un giardino privato, con danni importanti anche alla carreggiata. Piante cadute nei comuni di Gallicano e Molazzana. Si segnalano, inoltre, importanti danni significativi a immobili pubblici e privati, con tetti completamente scoperchiati in alcune abitazioni del comune di Careggine. Qui, la viabilità è stata ripristinata dopo la rimozione di alberi caduti. Resterà chiusa, sempre per motivi di sicurezza, la strada nel centro della frazione di Campori, nel comune di Castiglione di Garfagnana.

Fio. Co.