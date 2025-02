Francesco Pastore: "Asciugoni e fazzoletti. Edizione in maglia rosa"

LUCCA

Sofidel main sponsor del Giro d’Italia. Una grande soddisfazione.... "Naturalmente sì – risponde Francesco Pastore, Chief Marketing & Sales Officer –. Un accordo biennale, perciò, ancora più importante che ci legherà a uno degli eventi più seguiti a livello nazionale e internazionale. Sappiamo quanto la passione per il ciclismo e i nostri prodotti siano ben radicati nel nostro territorio, quindi siamo molto molto contenti".

Quanto ha contribuito la tappa lucchese dello scorso anno?

"Sicuramente è stata una ciliegina su una torta importante. Si tratta di un evento con una portata internazionale, con la portata di un marchio che vuole sempre di più essere un leader mondiale nel mercato in Italia e all’estero".

Sofidel come sarà presente durante il Giro d’Italia?

"Saremo presenti fin dalla partenza in Albania. Faremo tantissime attività a 360 gradi legate al cuore pulsante della corsa avendo tantissima visibilità lungo il percorso. Sarà importantissima anche la campagna pubblicitaria televisiva e anche digitale, che ci sta molto a cuore. Tanti anche i punti vendita con nostri prodotti che vestiranno la maglia rosa, quindi in edizione limitata".

Una collaborazione che proseguirà anche nei prossimi anni?

"Difficile fare un piano più a medio termine ma ci auguriamo di sì. Per noi è un passo importante, quest’anno faremo una sorta di allenamento per fare ancora meglio. Siamo molto contenti e anche curiosi di vedere come andrà".

Un evento che arriva proprio dopo la dolorosa scomparsa del presidente Stefani...

"Siamo ancora tutti sconvolti da questa perdita improvvisa e siamo molto dispiaciuti che lui non sia stato presente alla presentazione di questa importante novità".

Farete qualcosa per rendere omaggio alla sua memoria?

"Lui era un grande appassionato di ciclismo, la notizia è ancora troppo fresca e non abbiamo ancora avuto modo di organizzare nulla, ma sicuramente faremo in modo che la sua memoria e la sua passione vengano ricordate come meritava".

Giulia Prete