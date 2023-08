Papà eroe muore annegato in mare per salvare i due figli, addio a Francesco Giordano

Angri (Salerno), 8 agosto 2023 – La tragedia di un papà eroe, che ha dato la vita per salvare i due figli. Un’altra morte drammatica, con un padre che ha sacrificato la vita per i propri figli nelle acque del mare della Campania. E’ questa la tragica storia di Francesco Giordano, 49 anni, morto ieri in mare a Battipaglia dopo che il mare stava inghiottendo i suoi figli.

L’uomo, nativo di Angri nella provincia di Salerno, ma da anni residente ad Altopascio (Lucca), era tornato a casa per passare le vacanze estive insieme alla moglie e ai due figli. La giornata di ieri, però, si è trasformata in tragedia. Il mare agitato, i bambini che inizialmente giocavano a riva, salvo poi non riuscire più a uscire dalle onde, che si era fatte troppo alte. A quel punto Francesco non ha esitato, si è tuffato in mare per cercare di aiutare i suoi bambini. La forza del mare, però, è stata troppa anche per lui.

Da subito la famiglia e i vicini hanno chiamato i soccorsi, con i bagnini che si sono avventurati anche da altri lidi per cercare di aiutare l’uomo, ma non c’è stato niente da fare. Quando è stato riportato a riva, insieme al persona del 118, è stata constata la morte per annegamento.

Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ha lasciato tramite un post sui social l’ultimo ricordo per il concittadino, morto da eroe per salvare i figli, che tanto era conosciuto in paese. "Certe notizie sono difficili da metabolizzare – scrive il primo cittadino -. Quando sei genitore, poi, lo sono ancora di più. Francesco Giordano, il papà quarantanovenne che oggi ha perso la vita in mare era di Angri, anche se da anni ormai viveva lontano dalla sua terra. Non ce l’ha fatta, dopo essersi tuffato tra le onde sulla spiaggia di Battipaglia per salvare i figli dalla furia del mare, i soccorsi purtroppo si sono rivelati vani. In questo momento di immenso dolore desidero esprimere a nome di tutta la città di Angri le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco, in particolar modo alla moglie e ai figli per la tragedia che stanno vivendo. Spero dal profondo del cuore che possiate trovare presto conforto l’uno nell’altro, nelle vostre memorie preziose, e nell'amore che Francesco ha sicuramente lasciato dietro di sé. Angri vi è vicina. Riposa in Pace Francesco”.