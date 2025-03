Frana Tereglio e Vitiana . I ringraziamenti di Remaschi: "Interventi veloci ed efficaci"

Al momento continuano a sussistere alcune criticità viarie dovute al maltempo che ha colpito negli ultimi giorni diversi comuni della Valle del Serchio, in particolare ancora attive su strade interne e comunali, mentre la viabilità provinciale è stata perlo più ripristinata in tempi record su molti fronti. A tal proposito arriva il plauso del sindaco Remaschi che in queste ore ha scritto, a nome dell’intera amministrazione comunale, al presidente della Provincia Marcello Pierucci. La missiva contiene i ringraziamenti per l’efficace e tempestivo intervento svolto nella riapertura della strada provinciale 56, interessata nei giorni scorsi da una frana nel tratto fra Tereglio e l’intersezione per Vitiana.

La frana, attivatesi nella notte tra sabato e domenica scorsa, ha visto l’immediato intervento dei vigili del fuoco della sede distaccata di Orto Murato del Comando provinciale di Lucca e dei tecnici provinciali che hanno lavorato celermente per la messa in sicurezza dell’area e la successiva riapertura al transito regolare, riducendo così al minimo il disagio per gli abitanti delle frazioni interessate.

"Al presidente Pierucci – rende pubblico in merito il sindaco - va il mio più sentito ringraziamento. Siamo consapevoli che interventi di questa portata richiedono un impegno notevole, non solo in termini di risorse economiche, ma anche di tempo e dedizione. La tempestività con cui sono stati affrontati i lavori è degna di grande apprezzamento". Remaschi, poi, ha esteso i suoi ringraziamenti e quelli dell’amministrazione comunale a tutti coloro che sono stati parte attiva e risorse fondamentali nell’intervento di messa in sicurezza della zona. Nota di merito per il personale tecnico, gli operai e, in particolare, per il responsabile dell’ufficio manutenzione ordinaria viabilità provinciale geom. Gianfranco Nanini. Poi per il geom. Maurizio Abrami, il dirigente della protezione civile architetto Fabrizio Mechini e per il responsabile operativo della protezione civile della Provincia Francesco Grossi, a fronte dell’attenzione dimostrata verso il territorio comunale di Coreglia.

Fio. Co.