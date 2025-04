Frana sulla via di Loppia: caccia ai fondi

Durante il maltempo delle scorse settimane, una delle frane più importanti che si è verificata sul territorio barghigiano è stata indubbiamente quella che si è abbattuta sulla via di Solco, l’antica strada tra la Pieve di Loppia e Filecchio. La via è pedonale e la sua importanza è legata al fatto che è un tratto della via del Volto Santo e che quindi è molto utilizzata dai pellegrini. Il movimento franoso che si è verificato è davvero importante e servirà un intervento altrettanto importante per sistemarlo, con una spesa per il momento non quantificabile, ma non sarà di poco conto. Per tal motivo l’Amministrazione comunale ha dato mandato a due professionisti, un geologo ed un ingegnere, di accertare lo stato del movimento franoso e valutare gli interventi necessari al fine della messa in sicurezza. Tutti passaggi indispensabili per procedere alla ricerca di finanziamenti che il comune di Barga intenderebbe perseguire attraverso domanda sui DODS (documento operativo difesa del suolo) nel PRS (programma regionale di sviluppo). Una volta ultimata la valutazione e la prima progettazione si richiederà appunto il finanziamento dell’opera e c’è da sperare che venga accolta vista l’importanza sia per il turismo legato ai pellegrinaggi che per il suo valore storica. La frana si trova peraltro a due passi dall’antico ponte medievale che attraversa il torrente Loppora.

Luca Galeotti