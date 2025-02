Frana a Matraia. Lavori d’urgenza in via delle Grotte

Il maltempo della scorsa settimana ha lasciato danni su tutta la Piana. L’amministrazione comunale di Capannori è al lavoro per riaprire quanto prima il tratto di via delle Grotte a Matraia chiuso la scorsa settimana a causa di una frana causata dalle forti piogge. La strada è attualmente chiusa nel tratto che va tra il bivio con via di Matraia e il bivio con via delle Cave. Ci sono disagi per i residenti.

I lavori, per un investimento di 50 mila euro, prenderanno il via la prossima settimana e prevedono la pulizia e la messa in sicurezza del versante interessato dal movimento franoso a partire dalla eliminazione degli elementi lapidei instabili e dal taglio della vegetazione arbustiva infestante. Successivamente saranno ripristinate le reti paramassi. Infine sarà ripulita la carreggiata dai detriti e la strada potrà essere riaperta al transito.

"Ci siamo impegnati al massimo per riaprire quanto prima la viabilità nel tratto di via delle Grotte chiuso al transito la scorsa settimana a causa di un movimento franoso che ha interessato la carreggiata – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi, – sebbene sia possibile utilizzare la restante parte di via delle Grotte e via di Casale come viabilità alternativa, e quindi non ci siano abitazioni isolate, riteniamo importante ripristinare la viabilità nel tratto interrotto di via delle Grotte per garantire la normale circolazione in questa zona. Per questo abbiamo subito redatto il progetto e la prossima settimana prenderanno il via gli interventi per la messa in sicurezza del versante e la pulizia della carreggiata in modo da consentire la riapertura al transito. Un intervento straordinario che vede elementi migliorativi di prevenzione come la potatura delle alberature. Ringrazio la consigliera Donella Pucci per aver seguito con impegno l’iter per dare il via quanto prima ai lavori".

Massimo Stefanini