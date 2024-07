Fotovoltaico, colpo di scena . Il Tar dà ragione all’azienda

Il Tar dà ragione all’azienda e quindi l’impianto fotovoltaico in località Forabosco a Porcari, nei pressi del lago dell’ex Fornace e della collina, si può fare. Ovviamente il Comune farà ricorso allo step successivo della giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato. E’ la seconda volta che accade. La prima servì per impugnare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale che aveva sospeso il provvedimento di diniego nei confronti dell’azienda agricola che ha acquisito l’area e che vorrebbe installare la struttura, in origine di 3,44 megawatt, 9 mila pannelli su circa 30 mila metri quadrati di superficie.

In teoria l’impresa avrebbe anche potuto cominciare subito i lavori. Ma il supremo organo amministrativo affermò invece che si doveva attendere il 10 luglio, con la decisione nel merito del Tar e quindi tutti si sarebbe fermato. Un normativa poco chiara da studiare. La sentenza è slittata dal 10 al 26 luglio.

Il sindaco, Leonardo Fornaciari, dichiara: "In un video dalla Fornace vi annunciai la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Toscana che di fatto permetteva l’immediato inizio dei lavori del fotovoltaico e fissava l’udienza di merito al 10 luglio. Precisavo che secondo noi era importante arrivare al dibattimento senza che i lavori fossero eseguiti – spiega il primo cittadino - e il Consiglio di Stato ad aprile ci dette ragione perché, scriveva il Consiglio di Stato, “considerato che il pregiudizio allegato dalla società agricola ricorrente non presenta i caratteri della gravità, immediatezza e irreparabilità visto che siamo ad uno stadio iniziale, considerando che le questioni connesse all’interpretazione dell’articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 199 del 2021 debbano essere adeguatamente approfondite nella sede di merito“. Nel merito il 10 luglio scorso il TAR Toscana ha di fatto confermato che per quel Tribunale l’impianto fotovoltaico a Forabosco può essere realizzato".

"Porcari non è d’accordo. Ora che succede? Non ci fermeremo, – conclude Fornaciari, - andremo di nuovo al Consiglio di Stato a chiedere giustizia e dove già una volta abbiamo avuto ragione. Ok alle rinnovabili, ma non ad ogni costo e in ogni luogo".

Massimo Stefanini