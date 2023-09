"Fosse sempre così? Sarebbe bello. Ma servirebbero bus e parcheggi". Commercianti chiedono i servizi

L’iniziativa che riguarda il centro storico dalle ore 15 alle ore 19 di oggi e che prevede una limitazione al traffico veicolare (con alcune eccezioni che illustriamo nella pagina accanto) permetterà ai lucchesi – così come ai turisti – di riappropriarsi di numerosi spazi cittadini senza l’assillo del via vai continuo delle auto.

Oggi infatti l’iniziativa del Comune – che inibisce come detto il traffico in centro per un pomeriggio ai non residenti – ha anche lo scopo di sensibilizzare la città riguardo alle tematiche ambientali legate alla mobilità urbana. E anche se si tratta di un solo pomeriggio, qual è l’opinione dei commercianti se in futuro Lucca andasse più nella direzione di una città ad uso di ciclisti e pedoni e con maggiori limitazioni al traffico veicolare? Per capirlo siamo andati a sondare il terreno e a registrare alcune reazioni e commenti.

"Come attività e come residente ne sarei felice - ci racconta Francesco Martinelli della pescheria Gusta e Degusta - meno traffico qui in via Vittorio Emanuele, e soprattutto più parcheggi gialli, ed è risaputo che le migliori città europee sono totalmente zone pedonali. Certo, però, è che bisognerebbe investire in servizi sostitutivi, come parcheggi e bus".

Questo è un punto in comune a tutti i commercianti, offrire alla città parcheggi e servizi di bus e navette efficienti. "È una limitazione chiudere l’accesso a chi non ha permesso - ci racconta Helena Sica dello studio Foto Mario in piazza Santa Maria - soprattutto perché limitano noi a lavorare meno, già da quando hanno rimosso i parcheggi blu, il traffico e l’affluenza sono cambiati. Purtroppo non ci sono alternative, non ci sono altri parcheggi dove poter lasciare la macchina senza spendere una fortuna".

Ma in realtà, rendere tutta una zona pedonale la città è un’idea nella mente di molti. "Sarebbe bello poter passeggiare liberamente in bici e a piedi - afferma Alvaro Pieretti di Cicli Poli - noi lavoriamo con i pedoni quindi saremmo propositivi". "Certo, ci piacerebbe avere la città più libera - commenta Carla Cordiano proprietaria dell’omonima tabaccheria - limiterebbe anche i non autorizzati ad entrare e occupare i posti dedicati ai residenti".

La città insomma pare dividersi a metà, tra chi è favorevole e chi contrario, ma tutti con la stessa idea di futuro, chiudere il centro storico ad una zona pedonale sarebbe interessante e fattibile solo se l’amministrazione comunale garantisse servizi adeguati in sostituzione, per riportare i lucchesi a spasso per la città.

Rebecca Graziano