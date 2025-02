Forza Italia, congresso comunale: verso il bis di Lazzarini

Forza Italia, ecco il congresso comunale che porterà all’elezione del nuovo segretario. L’appuntamento è per domani, sabato, dalle 10, alla Chiesina dell’Alba a Porta San Gervasio, in centro storico. Si tratta di un’occasione di confronto attesa da tempo e nelle intenzioni del partito dovrebbe aprire ulteriori orizzonti per il movimento azzurro, impegnato in questi mesi nella sua riorganizzazione e nel dialogo con il territorio sia attraverso i suoi rappresentanti istituzionali sia attraverso i suoi organismi e gli iscritti.

A presiedere il congresso sarà il segretario provinciale azzurro Carlo Bigongiari, eletto nei mesi scorsi, mentre fra gli interventi è previsto quello del vice segretario nazionale di Forza Italia, l’onorevole Deborah Bergamini, oltre che di altri rappresentanti della vita politica cittadina. Sulla carta, sembra più probabile che il nuovo segretario sarà l’attuale coordinatore comunale Claudio Lazzarini in carica da circa un anno.

"I congressi comunali non sono solo un appuntamento organizzativo, ma un simbolo della vitalità democratica del nostro partito – ricorda Bigongiari – che si impegna quotidianamente per essere vicino ai cittadini e rispondere alle loro esigenze. In queste settimane si stanno celebrando i congressi nei piu’ grandi comuni della provincia, proprio per guardare al futuro e mettere in moto una serie di iniziative che facciano conoscere ancora meglio a tutti i nostri programmi e le nostre idee dove siamo forza di governo come a Lucca e Pietrasanta, e dove invece siamo all’opposizione. Forza Italia sta crescendo, e sicuramente continuerà su questo trend anche ai prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle Regionali previste in autunno".